Легионер "Карабаха": С нетерпением ждем игры с "Фрайбургом"

"С нетерпением ждем завтрашней игры с "Фрайбургом". Мы к ней готовы".
Как сообщает командированный в Германию сотрудник
31-летний защитник сказал, что хорошо проанализировали соперника.
"У нас есть опыт. До этой встречи мы уже играли в еврокубках. Перед матчем в коллективе царит прекрасная атмосфера. Наш соперник на данный момент занимает первую строчку в Бундеслиге, нам не нужна дополнительная мотивация. Мы полностью готовы к завтрашней игре", - добавил он.
Отметим, что поединок "Фрайбург" - "Карабах" состоится 8 сентября на стадионе "Европа-Парк". Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.