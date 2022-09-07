Легионер "Карабаха": С нетерпением ждем игры с "Фрайбургом"

"С нетерпением ждем завтрашней игры с "Фрайбургом". Мы к нему готовы".

"С нетерпением ждем завтрашней игры с "Фрайбургом". Мы к ней готовы".

Как сообщает командированный в Германию сотрудник Report , об этом сказал легионер "Карабаха" Марко Вешович на пресс-конференции перед матчем первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против "Фрайбурга".

31-летний защитник сказал, что хорошо проанализировали соперника.

"У нас есть опыт. До этой встречи мы уже играли в еврокубках. Перед матчем в коллективе царит прекрасная атмосфера. Наш соперник на данный момент занимает первую строчку в Бундеслиге, нам не нужна дополнительная мотивация. Мы полностью готовы к завтрашней игре", - добавил он.

Отметим, что поединок "Фрайбург" - "Карабах" состоится 8 сентября на стадионе "Европа-Парк". Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.