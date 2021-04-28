Легионер "Карабаха" приступил к тренировкам в составе команды

Футболист "Карабаха" Патрик Андраде оправился от травмы.

Футболист "Карабаха" Патрик Андраде оправился от травмы.

Как сообщает Report, об этом полузащитник заявил в интервью официальному сайту клуба.

28-летний футболист заявил, что готов к полуфинальной встрече с "Сумгайытом" в рамках Кубка Азербайджана: "После матча с "Сабаилем" я ощутил боль в левой ноге. После обследования выяснилось, что у меня грыжа первой степени. По этой причине пришлось пропустить несколько встреч. Я приступил к тренировкам в составе команды, чувствую себя нормально. Если тренер предоставит мне шанс, я готов выйти на поле”.

Отметим, что встреча "Карабах" - "Сумгайыт" состоится 29 апреля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Время начала матча - 17:00.