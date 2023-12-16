Легионер "Карабаха": Команда настроена показать хорошую игру в плей-офф

Легионер "Карабаха", бразильский футболист Хулио Ромао заявил, что команда настроена показать хорошую игру в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Легионер "Карабаха", бразильский футболист Хулио Ромао заявил, что команда настроена показать хорошую игру в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, об этом Ромао сказал в интервью изданию Tntsports.

25-летний полузащитник сказал, что доволен своей игрой в Лиге Европы УЕФА.

"Мы были в очень сильной группе и знали, что будет нелегко. Одним из наших соперников была знаменитая немецкая команда "Байер 04". Нам пришлось проделать большую работу, чтобы достичь желаемого результата, и должны сосредоточиться на предстоящих играх, хорошо подготовиться к следующему раунду", - сказал он.