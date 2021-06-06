Легионер футбольного клуба "Витебск" утонул в озере

Нигерийский нападающий белорусского футбольного клуба "Витебск" Кельвин Оденигбо обнаружен мертвым в озере Белое.

Нигерийский нападающий белорусского футбольного клуба "Витебск" Кельвин Оденигбо обнаружен мертвым в озере Белое.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба команды.

"5 июня в районе туристической базы "Верасы" сотрудниками ОСВОДа был обнаружен утонувший Кельвин Оденигбо, - говорится в сообщении. - Всю официальную информацию мы опубликуем по мере поступления. Выражаем искренние соболезнования родным и близким футболиста, а также всем болельщикам команды".

Отметим, что Оденигбо было 20 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в четырех играх чемпионата Белоруссии и отдал одну голевую передачу.