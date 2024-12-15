Легенды "Барселоны" и "Реала" встретились в товарищеском матче

Легенды испанских футбольных клубов "Барселона" и "Реал" сегодня провели товарищеский матч в столице Японии Токио.

Легенды испанских футбольных клубов "Барселона" и "Реал" сегодня провели товарищеский матч в столице Японии Токио.

Как сообщает Report , встреча, проведенная в честь окончания карьеры бывшего футболиста сборной Испании и каталонского клуба Андреса Иньесты, завершилась победой "Барселоны" со счетом 2:1.

В "Эль-Класико" в составе "Барселоны" на 31-й минуте отличился Хавьер Савиола. Остальные голы забили футболисты "Реала". Хавьер Бальбоа сравнял счет на 78-й минуте, но Фернандо Санс в добавленное время забил автогол. Заслугу в победном голе возымел и сам Иньеста. Именно после его передачи мяч, отскочивший от рук вратаря и штанги, отправил в свои ворота Санс.

Отметим, что в прощальном матче А.Иньесты приняли участие такие бывшие звезды, как Хави, Мендьета, Ривалдо, Касильяс, Роберто Карлос, Фабио Каннаваро, Стив Макманаман, Людовик Жюли.