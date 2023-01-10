Легендарный вратарь Шовковский вернулся в киевский "Динамо"

Легендарный голкипер Александр Шовковский вернулся в киевское "Динамо" после шестилетнего перерыва.

Легендарный голкипер Александр Шовковский вернулся в киевское "Динамо" после шестилетнего перерыва.

Как передает Report , об этом сообщается на официальном сайте киевлян.

Подчеркивается, что 48-летний украинец занял должность ассистента главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу. Александр сменил на этом посту хорвата Огнена Вукоевича, который возглавит "Осиек".

До недавнего времени Шовковский работал ассистентом главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова. Соглашение Александра с УАФ было рассчитано до конца прошлого года и не было продлено.