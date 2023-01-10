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Легендарный вратарь Шовковский вернулся в киевский "Динамо"

Легендарный вратарь Шовковский вернулся в киевский "Динамо" Легендарный голкипер Александр Шовковский вернулся в киевское "Динамо" после шестилетнего перерыва.
Футбол
10 января 2023 г. 23:59
Легендарный вратарь Шовковский вернулся в киевский Динамо

Легендарный голкипер Александр Шовковский вернулся в киевское "Динамо" после шестилетнего перерыва.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте киевлян.

Подчеркивается, что 48-летний украинец занял должность ассистента главного тренера "бело-синих" Мирчи Луческу. Александр сменил на этом посту хорвата Огнена Вукоевича, который возглавит "Осиек".

До недавнего времени Шовковский работал ассистентом главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова. Соглашение Александра с УАФ было рассчитано до конца прошлого года и не было продлено.

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Версия на азербайджанском языке Əfsanəvi qapıçı 6 illik fasilədən sonra Kiyev "Dinamo"suna qayıdıb

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