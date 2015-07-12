​Легендарный вратарь "Реала" Икер Касильяс перешел в Порту

Баку. 12 Июля. REPORT.AZ/ Официальный сайт мадридского «Реала» сообщает о переходе голкипера Икера Касильяса в состав «Порту».

Как передает Report, руководство «королевского клуба» благодарит Касильяса за те 25 лет, которые он провел в клубе, и желает удачи на новом месте.

В составе «Реала» Касильяс сыграл 725 матчей, выиграл 3 кубка Лиги чемпионов, 1 клубный чемпионат мира, 2 Интерконтинентальных кубка, 2 Суперкубка Европы, 5 чемпионатов Испании, 2 Копа дель Рей и 4 Суперкубка страны.

Ради этого трансфера вратарь пошел на значительное понижение зарплаты. По контракту с «Реалом», который рассчитан до лета 2017 года, Касильяс получил бы 25 миллионов евро.

Зарплата Касильяса в новой команде составит 6,5 миллиона евро в год, причем она будет разделена: 2,5 миллиона платит «Порту», остальное — «Реал».