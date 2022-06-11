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Легендарный украинский вратарь завершил карьеру в сборной

Легендарный украинский вратарь завершил карьеру в сборной Вратарь Андрей Пятов объявил, что завершает карьеру в сборной Украины по футболу. Матч против Армении стал для него последним за главную команду страны.
Футбол
11 июня 2022 г. 22:26
Легендарный украинский вратарь завершил карьеру в сборной

Вратарь Андрей Пятов объявил, что завершает карьеру в сборной Украины по футболу. Матч против Армении стал для него последним за главную команду страны.

Как передает Report, 37-летний голкипер сделал пост в Instagram, где сообщил о своем решении.

"Сегодня особенный день! Это мой уже окончательно последний матч в составе сборной Украины. Сборная - это отдельная вселенная. Благодарен всем, с кем вместе работали. Благодарен болельщикам. Вы - невероятные. Сборная Украины в моем сердце! Спасибо!", - написал Пятов.

Андрей Пятов установил рекорд сборной по количеству "сухих" матчей - 47. Он опередил Александра Шовковского, у которого 46 поединков "на ноль".

Пятов выступал за сборную Украины с 2007 года. После Евро-2020 он уже объявлял о завершении карьеры в сборной, но из-за кадровых проблем он вновь был вызван в августе 2021 года и вернулся в национальную команду.

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