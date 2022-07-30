Легендарный тренер Алекс Фергюсон вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Легендарный тренер сэр Алекс Фергюсон вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Легендарный тренер сэр Алекс Фергюсон вернулся в "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail , специалист вошел в недавно созданную аналитическую группу экспертов, которая будет помогать управляющему директору клуба Ричарду Арнольду. Также в группу вошли бывший исполнительный директор клуба Дэвид Гилл, экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон и спортивный директор клуба Джон Мерто.

Источник утверждает, что теперь у Фергюсона будет больше влияния, чем когда-либо после ухода с поста тренера команды почти десять лет назад.

Шотландец возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. Является самым титулованным тренером в истории британского футбола. Во время его работы в клубе "манкунианцы" выиграли рекордное количество титулов, включая 13 побед в Английской премьер-лиге (АПЛ) и две победы в Лиге чемпионов.

Под руководством Фергюсона МЮ выиграл больше трофеев, чем за всю свою предыдущую столетнюю историю.

Сейчас клуб возглавляет Эрик тен Хаг.