Легендарный тренер Алекс Фергюсон вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Легендарный тренер сэр Алекс Фергюсон вернулся в "Манчестер Юнайтед".
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Источник утверждает, что теперь у Фергюсона будет больше влияния, чем когда-либо после ухода с поста тренера команды почти десять лет назад.
Шотландец возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. Является самым титулованным тренером в истории британского футбола. Во время его работы в клубе "манкунианцы" выиграли рекордное количество титулов, включая 13 побед в Английской премьер-лиге (АПЛ) и две победы в Лиге чемпионов.
Под руководством Фергюсона МЮ выиграл больше трофеев, чем за всю свою предыдущую столетнюю историю.
Сейчас клуб возглавляет Эрик тен Хаг.