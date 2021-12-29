Легендарный капитан "Челси" вернулся в клуб

Бывший капитан "Челси" Джон Терри вернулся в лондонский клуб.

Бывший капитан "Челси" Джон Терри вернулся в лондонский клуб.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт лондонского клуба, 41-летний специалист стал тренером академии "Челси".

Джон Терри выступал в составе "Челси" с 1998 по 2017 года. В составе лондонского клуба защитник провел 713 матчей, в которых забил 67 голов и сделал 29 передач. Выступая в "Челси", Терри стал пятикратным чемпионом Англии (2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15, 2016/17), одержал победу в Лиге чемпионов (2012) и Лиге Европы (2013). УЕФА трижды признавала Джона Терри лучшим защитником года: 2005, 2008, 2009. Джон Терри уже имеет опыт тренерской работы. С 2018 по 2021 год 41-летний специалист работал ассистентом Дина Смита в "Астон Вилле".