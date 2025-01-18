Легендарный игрок "Манчестер Юнайтед" умер в возрасте 84 лет

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Шотландии Денис Лоу скончался в возрасте 84 лет.

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Шотландии Денис Лоу скончался в возрасте 84 лет.

Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, об этом сообщила его семья.

"С глубокой скорбью сообщаем вам, что наш отец Денис Лоу, к сожалению, скончался. Он вел тяжелую борьбу, но теперь наконец обрел покой", – говорится в заявлении семьи.

Отметим, что Лоу начал свою карьеру в шотландском клубе "Абердин" в 15 лет. Успех пришел к нему после подписания контракта с "Манчестер Юнайтед" в 1962 году. Он играл за "красных дьяволов" 11 лет и стал одним из самых ярких игроков своего времени. За это время Лоу трижды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии и в 1968 году завоевал самый важный футбольный трофей континента – Кубок европейских чемпионов. Забитые игроком 237 голов в 404 матчах за "Манчестер Юнайтед" являются одним из лучших показателей в истории клуба.

В 1964 году Лоу был удостоен "Золотого мяча" как лучший футболист Европы. Его игра сочетала в себе невероятную технику, интеллект и несравненный голевой инстинкт.

После завершения карьеры Лоу, несмотря на болезнь Альцгеймера, с которой он боролся в последние годы, продолжал участвовать в жизни клуба и общественной футбольной жизни.