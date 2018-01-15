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    Легендарный футболист назначен главным тренером сборной Уэльса

    Выбор пал на 44-летнего специалиста

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Назначен новый главный тренер сборной Уэльса по футболу.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, им стал бывший полузащитник и капитан сборной Райан Гиггз.

    Официальное назначение легендарного футболиста, выступающего в свое время в "Манчестер Юнайтед" будет обнародовано сегодня.

    Ассоциация футбола страны подпишет с 44-летним специалистом контракт, отклонив кандидатуры Крэйга Беллами, Тони Пьюлиса и Тьерри Анри.

    Отметим, что в 1991 - 2007 гг Гиггз провел 64 матча за сборную Уэльса. Прежний главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн покинул свой пост в ноябре после того, как не смог вывести валлийцев в финальную часть чемпионата мира-2018 в России.

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