Легендарный футболист назначен главным тренером сборной Уэльса

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Назначен новый главный тренер сборной Уэльса по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, им стал бывший полузащитник и капитан сборной Райан Гиггз.

Официальное назначение легендарного футболиста, выступающего в свое время в "Манчестер Юнайтед" будет обнародовано сегодня.

Ассоциация футбола страны подпишет с 44-летним специалистом контракт, отклонив кандидатуры Крэйга Беллами, Тони Пьюлиса и Тьерри Анри.

Отметим, что в 1991 - 2007 гг Гиггз провел 64 матча за сборную Уэльса. Прежний главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн покинул свой пост в ноябре после того, как не смог вывести валлийцев в финальную часть чемпионата мира-2018 в России.