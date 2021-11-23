Легендарный футболист Марадона был похоронен без сердца

Врач, писатель и журналист Нельсон Кастро рассказал, что легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона был похоронен без сердца.
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Кроме того, сердце было необходимо для определения причины смерти аргентинца.
"Сердце Марадоны весило полкилограмма, оно было очень большим. Обычно данный орган весит 300 граммов. Тут причина была в сердечной недостаточности", - сказал Кастро.
Марадона умер 25 ноября 2020 года. 3 ноября у экс-спортсмена диагностировали субдуральную гематому головного мозга. На следующий день он был прооперирован. 12 ноября аргентинец был выписан из больницы.
В качестве футболиста Марадона выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью" и "Ньюэллс Олд Бойз".
В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.