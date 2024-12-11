Легендарный футболист Лионель Месси и его товарищи по команде встретились с фанатами в Баку

Легендарный футболист Лионель Месси и его товарищи по команде встретились с фанатами в Баку

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси вместе с товарищами по команде "Интер Майами" Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой провели встречу с фанатами в Бакинском кристальном зале.

Как сообщает Report, мероприятие началось с выступления ритм-группы "Натиг", а затем зрители насладились концертом всемирно известного композитора и певца Вилли Уильяма.

Был продемонстрирован фильм о карьере чемпиона мира и восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси, после чего на сцену вышли Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Юные игроки азербайджанских футбольных команд получили уникальную возможность сыграть с легендарными спортсменами, пасуя мяч лучшему футболисту в мире Месси и его товарищам.

Затем футбольные звезды сфотографировались на память с юными игроками и детьми с ограниченными возможностями и бросали в аудиторию мячи с автографами. Мероприятие, собравшее тысячи любителей футбола, продолжилось выступлением известной группы Morandi.

Среди приглашенных гостей были воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями и из семей шехидов Отечественной войны.

Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на благотворительность.