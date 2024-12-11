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Легендарный футболист Лионель Месси и его товарищи по команде встретились с фанатами в Баку

Легендарный футболист Лионель Месси и его товарищи по команде встретились с фанатами в Баку Легендарный футболист Лионель Месси и его товарищи по команде встретились с фанатами в Баку
Футбол
11 декабря 2024 г. 15:14
Легендарный футболист Лионель Месси и его товарищи по команде встретились с фанатами в Баку

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси вместе с товарищами по команде "Интер Майами" Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой провели встречу с фанатами в Бакинском кристальном зале.

Как сообщает Report, мероприятие началось с выступления ритм-группы "Натиг", а затем зрители насладились концертом всемирно известного композитора и певца Вилли Уильяма.

Был продемонстрирован фильм о карьере чемпиона мира и восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси, после чего на сцену вышли Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Юные игроки азербайджанских футбольных команд получили уникальную возможность сыграть с легендарными спортсменами, пасуя мяч лучшему футболисту в мире Месси и его товарищам.

Затем футбольные звезды сфотографировались на память с юными игроками и детьми с ограниченными возможностями и бросали в аудиторию мячи с автографами. Мероприятие, собравшее тысячи любителей футбола, продолжилось выступлением известной группы Morandi.

Среди приглашенных гостей были воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями и из семей шехидов Отечественной войны.

Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на благотворительность.

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Версия на английском языке ФотоLegendary footballer Lionel Messi and his teammates meet with fans in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоƏfsanəvi futbolçu Lionel Messi və komanda yoldaşları Bakıda fanatları ilə görüşüblər

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