Легенда "Манчестер Сити" Тони Бук скончался на 90 году жизни

Бук выступал за "Манчестер Сити" с 1966 по 1974 год, был капитаном команды, выигрывал чемпионат Англии и Кубок обладателей Кубков. После завершения карьеры он несколько лет работал главным тренером английского клуба.

Бывший капитан и главный тренер "Манчестер Сити" Тони Бук скончался в возрасте 90 лет.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте английского клуба.

Бук, игравший на позиции защитника, много лет провел в полупрофессиональных клубах, прежде чем в 1964 году перейти в "Плимут Аргайл" (второй дивизион чемпионата Англии). Ему тогда было 30 лет. Через два года его купил "Манчестер Сити", где защитник выступал до завершения карьеры в 1974-м.

В составе "Манчестер Сити" Бук провел 315 матчей, забив пять голов. С командой он выиграл чемпионат Англии, Кубок и дважды Суперкубок страны, Кубок лиги и Кубок обладателей кубков.

После завершения карьеры Бук трижды был главным тренером "Манчестер Сити" (1974–1979, 1989, 1993), выиграв Кубок лиги в сезоне 1975/76.

Позднее он был назначен почетным президентом, а также занимал должность пожизненного президента официального клуба болельщиков "Манчестер Сити".