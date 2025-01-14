Легенда "Манчестер Сити" Тони Бук скончался на 90 году жизни

Бывший капитан и главный тренер "Манчестер Сити" Тони Бук скончался в возрасте 90 лет.
Как сообщает Report, об этом говорится на сайте английского клуба.
Бук, игравший на позиции защитника, много лет провел в полупрофессиональных клубах, прежде чем в 1964 году перейти в "Плимут Аргайл" (второй дивизион чемпионата Англии). Ему тогда было 30 лет. Через два года его купил "Манчестер Сити", где защитник выступал до завершения карьеры в 1974-м.
В составе "Манчестер Сити" Бук провел 315 матчей, забив пять голов. С командой он выиграл чемпионат Англии, Кубок и дважды Суперкубок страны, Кубок лиги и Кубок обладателей кубков.
После завершения карьеры Бук трижды был главным тренером "Манчестер Сити" (1974–1979, 1989, 1993), выиграв Кубок лиги в сезоне 1975/76.
Позднее он был назначен почетным президентом, а также занимал должность пожизненного президента официального клуба болельщиков "Манчестер Сити".