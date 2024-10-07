Легенда "Барселоны" объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник каталонской "Барселоны" и сборной Испании по футболу Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры.

Бывший полузащитник каталонской "Барселоны" и сборной Испании по футболу Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Иньеста выступал за основную команду "Барселоны" с 2002 по 2018 год, сыграл более 650 матчей, стал девятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, шесть раз выиграл Кубок Испании.

40-летний футболист шесть раз попадал в команду года Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Трижды Иньеста был признан лучшим атакующим полузащитником чемпионата Испании.

С 2018 по 2023 год он выступал за японский клуб "Виссел Кобе", за который отыграл пять сезонов. Вместе с командой он стал чемпионом Японии, обладателем Кубка Императора и Суперкубка Японии. Последним клубом Иньесты стал Emirates из ОАЭ, который он покинул в статусе свободного агента летом 2024 года. С тех пор он находится без команды.

В составе национальной команды Испании Иньеста стал чемпионом мира и дважды завоевывал трофей чемпионата Европы.