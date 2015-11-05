​Легенда "Арсенала": Азербайджанские врачи спасли мне жизнь

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Известный в прошлом футболист «Арсенала» и сборной Англии, а ныне спортивный директор «Габалы» Тони Адамс рассказал, что его жизнь совсем недавно висела на волоске.

Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, 49-летний Адамс испытывал проблемы с сердцем, а бакинские врачи успешно провели ему операцию на сердце.

"В последнее время я стал чувствовать боль в сердце на тренировках команды. Мне было рекомендовано срочно пройти обследование в Баку. В столице Азербайджана при взаимодействии врачей «Габалы» в одной из клиник мне была проведена ангиопластика на сердце, где у меня была заблокирована одна из вен. Блестящие хирурги сделали фантастическую работу, что и подтвердил мой кардиолог в Британии. Точно знаю, что без доктора Узеира Рагимова и его команды меня бы уже не было в живых. Незначительная операция спасла мою жизнь. Хочу всех поблагодарить, а также сказать всем, что если вас беспокоит боль в груди, то сразу обращайтесь к специалистам", - объяснил ситуацию Адамс.