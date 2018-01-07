 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Леди Гага может стать исполнительницей официального гимна ЧМ-2018

    31-летняя исполнительница уже записала песню и направила ее на утверждение в ФИФА

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Популярная американская певица Леди Гага может исполнить официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет британская газета Daily Star.

    По информации издания, 31-летняя исполнительница уже записала песню и направила ее на утверждение в Международную федерацию футбола (ФИФА).

    Если организация не одобрит композицию в качестве официального гимна турнира, то певица включит ее в новый сольный альбом.

    Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi