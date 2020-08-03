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"Лечче" покинул Серию А

"Лечче" покинул Серию А "Лечче" дома проиграл "Парме" в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии по футболу.
Футбол
3 августа 2020 г. 01:04
Лечче покинул Серию А

"Лечче" дома проиграл "Парме" в матче последнего, 38-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 3:4.

В составе победителей забитыми мячами отметились Джанлука Капрари (24-я минута), Андреас Корнелиус (52) и Роберто Инглезе (67), на 11-й минуте встречи защитник "Лечче" Фабио Лучиони отправил мяч в свои ворота. В составе хозяев отличились Антонин Барак (40), Бьяджо Меккарьелло (45) и Джанлука Лападула (69).

"Лечче" по итогам 38 туров набрал 35 очков и занял 18-е место. Отставание от "Дженоа", который занял спасительное 17-е место, составило четыре очка. Также высший дивизион итальянского первенства покинут "Брешия" и СПАЛ.

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