Лечащий врач Марадоны предстанет перед судом 28 июня

Леопольдо Луке, лечащий врач футболиста Диего Марадоны, предстанет перед судом 28 июня. Об этом передает Report со ссылкой на "Газета.ру".

Леопольдо Луке, лечащий врач футболиста Диего Марадоны, предстанет перед судом 28 июня. Об этом передает Report со ссылкой на "Газета.ру".

Луке обвиняется в подделке подписей аргентинца. Документы с подписями Марадоны были найдены полицией при обыске дома и офиса Луке. Фальсификация подписей подтверждена экспертизой.

Марадона умер 25 ноября 2020 года. 3 ноября у экс-спортсмена диагностировали субдуральную гематому головного мозга. На следующий день он был прооперирован. 12 ноября аргентинец был выписан из больницы.

В качестве футболиста Марадона выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью" и "Ньюэллс Олд Бойз".

В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.