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ЛЕ: "Севилья", "Аталанта" и "Порту" переиграли своих соперников

ЛЕ: "Севилья", "Аталанта" и "Порту" переиграли своих соперников Завершились первые матчи плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.
Футбол
18 февраля 2022 г. 02:42
ЛЕ: Севилья, Аталанта и Порту переиграли своих соперников

Завершились первые матчи плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, испанская "Севилья" дома обыграла команду Махира Эмрели "Динамо Загреб" со счетом 3։1.

Итальянская "Аталанта" в Бергамо одержала победу над греческим "Олимпиакосом" со счетом 2։1.

17 февраля

Лига Европы УЕФА

Раунд плей-офф

00:00. "Севилья" (Испания) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 3:1

00:00. "Аталанта" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:1

00:00. "Лейпциг" (Германия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 2:2

00:00. "Порту" (Португалия) - "Лацио" (Италия) - 2:1

21:45. "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) - 1:1

21:45. "Зенит" (Россия) - "Бетис" (Испания) - 2:3

21:45. "Шериф" (Молдова) - "Брага" (Португалия) - 2:0

21:45. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:4.

Отметим, что ответные матчи состоятся через неделю.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAvropa Liqası: "Dinamo" və "Latsio" məğlub olub, "Atalanta" qələbə qazanıb

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