ЛЕ: "Севилья", "Аталанта" и "Порту" переиграли своих соперников

Завершились первые матчи плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.
Как передает Report, испанская "Севилья" дома обыграла команду Махира Эмрели "Динамо Загреб" со счетом 3։1.
Итальянская "Аталанта" в Бергамо одержала победу над греческим "Олимпиакосом" со счетом 2։1.
17 февраля
Лига Европы УЕФА
Раунд плей-офф
00:00. "Севилья" (Испания) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 3:1
00:00. "Аталанта" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:1
00:00. "Лейпциг" (Германия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 2:2
00:00. "Порту" (Португалия) - "Лацио" (Италия) - 2:1
21:45. "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия) - 1:1
21:45. "Зенит" (Россия) - "Бетис" (Испания) - 2:3
21:45. "Шериф" (Молдова) - "Брага" (Португалия) - 2:0
21:45. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:4.
Отметим, что ответные матчи состоятся через неделю.