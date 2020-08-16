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ЛЕ: Сегодня определится первый финалист

ЛЕ: Сегодня определится первый финалист Сегодня стартуют полуфиналы Лиги Европы УЕФА.
Футбол
16 августа 2020 г. 07:53
ЛЕ: Сегодня определится первый финалист

Сегодня стартуют полуфиналы Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в первый день состоится один матч.

Так, испанская "Севилья" за выход в финал встретится с английским клубом "Манчестер Юнайтед".

Встреча, которая состоится на стадионе "Reyn Energi" в немецком Кельне, начнется в 23:00 по бакинскому времени. Судить матч будет рефери ФИФА Феликс Брих.

Перед важной игрой у обеих команд есть потери в составе. В "Севилье" Себастьян Коршьа пропустит матч из-за травмы, а Неманья Гудель из-за заражения коронавирусом. У "красных дьяволов" не будут играть Фил Джонс, Люк Шоу и Аксель Туанзебе.

Вторая игра полуфинала состоится завтра между итальянским "Интером" и украинским "Шахтером".

Лига Европы УЕФА

Полуфинал

23:00. "Севилья" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Судья: Феликс Брикс

Германия, Кельн. Стадион "Reyn Energi".

 

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