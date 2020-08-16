ЛЕ: Сегодня определится первый финалист

Сегодня стартуют полуфиналы Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает Report, в первый день состоится один матч.
Так, испанская "Севилья" за выход в финал встретится с английским клубом "Манчестер Юнайтед".
Встреча, которая состоится на стадионе "Reyn Energi" в немецком Кельне, начнется в 23:00 по бакинскому времени. Судить матч будет рефери ФИФА Феликс Брих.
Перед важной игрой у обеих команд есть потери в составе. В "Севилье" Себастьян Коршьа пропустит матч из-за травмы, а Неманья Гудель из-за заражения коронавирусом. У "красных дьяволов" не будут играть Фил Джонс, Люк Шоу и Аксель Туанзебе.
Вторая игра полуфинала состоится завтра между итальянским "Интером" и украинским "Шахтером".
Лига Европы УЕФА
Полуфинал
23:00. "Севилья" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Судья: Феликс Брикс
Германия, Кельн. Стадион "Reyn Energi".