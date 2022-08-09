ЛЕ: Сегодня между собой встретятся потенциальные соперники "Карабаха" по плей-офф

Сегодня стартуют ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА по футболу.

Сегодня стартуют ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в единственном матче дня встретятся потенциальные соперники "Карабаха" по плей-офф.

Северомакедонский "Шкупи" дома принимает ирландский клуб "Шэмрок Роверс». Игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.

В первом поединке в Дублине местная команда выиграла со счетом 3:1.

Лига Европы УЕФА

III квалификационный раунд, ответные матчи

9 августа

23:00. "Шкупи" (Северная Македония) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия)

Первая игра - 1:3.

Отметим, что если чемпион Азербайджана сегодня проиграет "Ференцварешу", то в плей-офф Лиги Европы ему предстоит встретиться с победителем пары "Шкупи" (Северная Македония) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия).