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ЛЕ: Сегодня между собой встретятся потенциальные соперники "Карабаха" по плей-офф

ЛЕ: Сегодня между собой встретятся потенциальные соперники "Карабаха" по плей-офф Сегодня стартуют ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА по футболу.
Футбол
9 августа 2022 г. 08:24
ЛЕ: Сегодня между собой встретятся потенциальные соперники Карабаха по плей-офф

Сегодня стартуют ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в единственном матче дня встретятся потенциальные соперники "Карабаха" по плей-офф.

Северомакедонский "Шкупи" дома принимает ирландский клуб "Шэмрок Роверс». Игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.

В первом поединке в Дублине местная команда выиграла со счетом 3:1.

Лига Европы УЕФА

III квалификационный раунд, ответные матчи

9 августа

23:00. "Шкупи" (Северная Македония) – "Шэмрок Роверс" (Ирландия)

Первая игра - 1:3.

Отметим, что если чемпион Азербайджана сегодня проиграет "Ференцварешу", то в плей-офф Лиги Европы ему предстоит встретиться с победителем пары "Шкупи" (Северная Македония) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия).

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: "Qarabağ"ın pley-offdakı potensial rəqibləri qarşılaşır

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