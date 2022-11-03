ЛЕ: «Карабах» остался в меньшинстве в матче с «Фрайбургом»

«Карабах» остался в меньшинстве в матче с «Фрайбургом»
Как сообщает Report, на 62-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Карабаха» К.Медина.
На данный момент «Карабах» проигрывает с минимальным счетом – 0:1.
22:11
Открыт счет в матче VI тура группы G между «Карабахом» и «Фрайбургом».
21:45
"Карабах" проводит свой последний матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает Report, в VI туре группы G команда Гурбана Гурбанова принимает немецкий клуб "Фрайбург".
Матч начался на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 21:45.
В другом поединке группы "Олимпиакос" принимает в Греции французский "Нант".