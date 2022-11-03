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ЛЕ: «Карабах» остался в меньшинстве в матче с «Фрайбургом»

ЛЕ: «Карабах» остался в меньшинстве в матче с «Фрайбургом» "Карабах" проводит свой последний матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Футбол
3 ноября 2022 г. 23:07
ЛЕ: «Карабах» остался в меньшинстве в матче с «Фрайбургом»

«Карабах» остался в меньшинстве в матче с «Фрайбургом»

Как сообщает Report, на 62-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Карабаха» К.Медина.

На данный момент «Карабах» проигрывает с минимальным счетом – 0:1.

22:11

Открыт счет в матче VI тура группы G между «Карабахом» и «Фрайбургом».

Как сообщает Report, на 25-й минуте с пенальти забил игрок гостей Н.Петерсен.

21:45

"Карабах" проводит свой последний матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в VI туре группы G команда Гурбана Гурбанова принимает немецкий клуб "Фрайбург".

Матч начался на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 21:45.

В другом поединке группы "Олимпиакос" принимает в Греции французский "Нант".

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Версия на азербайджанском языке Фото"Qarabağ" "Frayburq"la oyunda azlıqda qalıb

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