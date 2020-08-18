ЛЕ: "Интер" разгромил "Шахтёр" и вышел в финал

В матче 1/2 финала Лиги Европы "Интер"со счетом 5:0 разгромил "Шахтёр".

В матче 1/2 финала Лиги Европы "Интер" со счетом 5:0 разгромил "Шахтёр".

Как передает Report, встреча состоялась в Дюссельдорфе (Германия) на стадионе "Эсприт-Арена".

Обслуживала матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком, ассистировали судьи на линиях Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

Счет был открыт в первом тайме - на 19-й минуте автором забитого мяча стал Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Никола Барелла. В середине второго тайма преимущество итальянского клуба увеличил Данило Д'Амброзио с передачи Марсело Брозовича. На 74-й минуте счет до крупного довел Мартинес с паса Лукаку. Через несколько минут четвертый гол забил Лукаку, ему ассистировал Мартинес. На 83-й минуте Лукаку оформил дубль, отправив в ворота "горняков" пятый мяч.

В финале "Интер" встретится с "Севильей". Матч состоится 19 августа.