ЛЕ: "Фенербахче" сыграл вничью, "Трабзонспор" одержал первую победу

Состоялись матчи II тура в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Состоялись матчи II тура в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в группе B турецкий "Фенербахче" в гостях сыграл вничью с французским "Ренном" - 2:2. Другой представитель страны "Трабзонспор" в родных стенах победил в группе H "Црвену Звезду" из Сербии - 2:1.

Отметим, что поединок группы А "Арсенал" (Англия) – ПСВ (Нидерланды) перенесен на 20 октября в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II.

Лига Европы УЕФА

Групповой этап, I тур

15 сентября

Группа А

23:00. "Будье Глимт" (Норвегия) — "Цюрих" (Швейцария) — 2:1

Очки: "Будье Глимт" — 4 (по 2 играм), "Арсенал" — 3, ПСВ — 1, "Цюрих" — 0 (по 2 играм).

Группа В

23:00. "Динамо" (Киев, Украина) - АЕК (Ларнака, Кипр) - 0:1

23:00. "Ренн" (Франция) — Фенербахче (Турция) — 2:2

Очки: "Ренн" - 4, "Фенербахче" - 4, АЕК - 3, "Динамо" - 0

Группа С

23:00. "Бетис" (Испания) — «Лудогорец» (Болгария) — 3:2

23:00. "Рома" (Италия) — ХИК (Финляндия) — 3:0

Очки: "Бетис" - 6, "Рома" - 3, "Лудогорец" - 3, ХИК - 0

Группа D

23:00. "Брага" (Португалия) — "Унион" (Берлин, Германия) — 1:0

23:00. "Унион" (Бельгия) — "Мальмё" (Швеция) — 3:2

Очки: "Брага" - 6, "Унион" - 6, "Унион" (Берлин) - 0, "Мальмё" - 0.

Группа Е

20:45. "Шериф" (Молдова) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:2

20:45. "Реал Сосьедад" (Испания) — "Омония" (Кипр) — 2:1

Очки: "Реал Сосьедад" — 6, "Манчестер Юнайтед" — 3, "Шериф" — 3, "Омония" — 0.

Группа F

20:45. «Мидтюльлан» (Дания) — «Лацио» (Италия) — 5:1

20:45. «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Штурм» (Австрия) — 6:0

Очки: «Фейеноорд» — 3, «Мидтюльлен» — 3, «Лацио» — 3, «Штурм» — 3.

Группа G

20:45. «Олимпиакос» (Греция) — «Фрайбург» (Германия) — 0:3

20:45. «Карабах» (Азербайджан) — «Нант» (Франция) — 3:0

Очки: "Фрайбург" - 6, "Карабах" - 3, "Нант" - 3, "Олимпиакос" - 0.

Группа Н

20:45. «Трабзонспор» (Турция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 2:1

20:45. «Монако» (Франция) — «Ференцварош» (Венгрия) — 0:1

Очки: "Ференцварош" - 6, "Трабзонспор" - 3, "Монако" - 3, "Црвена Звезда" - 0.