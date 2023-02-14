ЛЧ: в Париже пройдет первая встреча "раннего финала", "Милан" дома сыграет с "Тоттенхэмом"

Сегодня будет дан старт раунду плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня будет дан старт раунду плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , в первый игровой день состоятся два матча 1/8 финала.

В Париже встретятся участники финала Лиги чемпионов УЕФА 2019/2020 - французский "ПСЖ" и мюнхенская "Бавария". Это противостояние также рассматривается как "ранний финал". В плане состава "ПСЖ", который не радует фанатов стабильным выступлением в 2023 году, кажется более готовым. Хотя ранее было неясно, выйдут ли на поле ведущие игроки в лице Неймара, Мбаппе и Месси, согласно последним данным, все три форварда с большой долей вероятности примут участие в матче.

В "Баварии" же ситуация не выглядит обнадеживающей. Голкипер Мануэль Нойер и вингер Садио Мане, которые выбыли из-за травм, не смогут помочь своей команде, Лукас Эрнандес и Нуссаир Мазрауи также травмированы.

В другом противостоянии вечера сойдутся итальянский "Милан" и английский "Тоттенхэм". Поединок состоится на "Сан Сиро". В преддверии первого матча у обеих команд имеются серьезные потери. В составе россонери Серхио Дест, Исмаэль Беннасер, Алессандро Флоренс, Златан Ибрагимович, Майк Меньян и Фикайо Томори не смогут помочь своей команде.

В составе "шпоров" по различным причинам в заявку на матч не войдут Родриго Бентанкур, Ив Биссума, Пьер-Эмиль Хойберг, Уго Льорис и Райан Сессеньон.

Отметим, что матчи 1/8 финала "Брюгге" (Бельгия) – "Бенфика" (Португалия) и "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Челси" (Англия) состоятся 15 февраля, а остальные игры будут проведены через неделю.

Лига чемпионов

1/8 финала, первые игры

14 февраля

00:00. "ПСЖ" (Франция) – "Бавария" (Германия)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия).

Париж, стадион "Парк Де Пренс"

00:00. "Милан" (Италия) — "Тоттенхэм" (Англия)

Судья: Сандро Шерер (Швейцария).

Милан, стадион "Сан-Сиро".