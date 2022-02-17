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ЛЧ: Уверенная победа "Ливерпуля", "Зальцбург" и "Бавария" сыграли вничью

ЛЧ: Уверенная победа "Ливерпуля", "Зальцбург" и "Бавария" сыграли вничью Состоялись еще два матча 1/8 финальной стадии Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
17 февраля 2022 г. 02:02
ЛЧ: Уверенная победа Ливерпуля, Зальцбург и Бавария сыграли вничью

Состоялись еще два матча 1/8 финальной стадии Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Так, австрийский футбольный клуб "Зальцбург" со счетом 1:1 сыграл вничью с германской "Баварией" в первом матче 1/8 финала. Встреча прошла в Зальцбурге.

Как передает Report, забитым мячом в составе австрийской команды отметился Чиквубуйке Адаму (21-я минута). У "Баварии" отличился Кингсли Коман (90).

Ответная игра состоится в Мюнхене 8 марта.

В другой встрече миланский "Интер" принимал "Ливерпуль". Матч завершился победой английской команды со счетом 2:0.

На 75-й минуте встречи счет открыл бразильский нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино. Результативную передачу отдал шотландский защитник мерсисайдского клуба Эндрю Робертсон. На 83-й минуте встречи египетский форвард гостей Мохамед Салах отправил в ворота миланского клуба второй мяч.

Ответная встреча команд пройдет 8 марта на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле (Англия).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге. Действующим победителем турнира является английский "Челси", обыгравший в решающем матче "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

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Версия на азербайджанском языке Видео"İnter" "Liverpul"a uduzub, "Bavariya" "Zaltsburq"a məğlubiyyətdən qurtulub

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