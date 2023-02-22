ЛЧ УЕФА: сегодня будут подведены итоги в рамках первых матчей 1/8 финала

Сегодня в рамках первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сойдутся последние две пары.

Сегодня в рамках первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сойдутся последние две пары.

Как сообщает Report , в последний игровой день английский "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Лейпцигом", а миланский "Интер" примет "Порту" из одноименного города.

Первую игру будет судить бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбуюком, на второй матч назначен Срджан Йованович из Сербии.

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала, первые игры

22 февраля

00:00. "Лейпциг" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия)

Судья: Сердар Гёзюбуюк (Нидерланды)

"Ред Булл Арена", Лейпциг.

00:00. "Интер" (Италия) - "Порту" (Португалия)

Судья: Срджан Йованович (Сербия)

"Стадион Джузеппе Меацца", Милан.

Напомним, что в предыдущих играх 1/8 финала "Милан" дома обыграл английский "Тоттенхэм", мюнхенская "Бавария" обыграла на выезде французский "ПСЖ", "Боруссия" из Дортмунда оказалась сильнее английского "Челси". Во всех играх был зафиксирован счет 1:0. Лишь португальская "Бенфика" на выезде в Бельгии обыграла "Брюгге" со счетом 2:0.