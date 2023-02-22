ЛЧ УЕФА: сегодня будут подведены итоги в рамках первых матчей 1/8 финала

Сегодня в рамках первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сойдутся последние две пары.
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Первую игру будет судить бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбуюком, на второй матч назначен Срджан Йованович из Сербии.
Лига чемпионов УЕФА
1/8 финала, первые игры
22 февраля
00:00. "Лейпциг" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия)
Судья: Сердар Гёзюбуюк (Нидерланды)
"Ред Булл Арена", Лейпциг.
00:00. "Интер" (Италия) - "Порту" (Португалия)
Судья: Срджан Йованович (Сербия)
"Стадион Джузеппе Меацца", Милан.
Напомним, что в предыдущих играх 1/8 финала "Милан" дома обыграл английский "Тоттенхэм", мюнхенская "Бавария" обыграла на выезде французский "ПСЖ", "Боруссия" из Дортмунда оказалась сильнее английского "Челси". Во всех играх был зафиксирован счет 1:0. Лишь португальская "Бенфика" на выезде в Бельгии обыграла "Брюгге" со счетом 2:0.