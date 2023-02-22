О нас

ЛЧ УЕФА: сегодня будут подведены итоги в рамках первых матчей 1/8 финала

ЛЧ УЕФА: сегодня будут подведены итоги в рамках первых матчей 1/8 финала Сегодня в рамках первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сойдутся последние две пары.
Футбол
22 февраля 2023 г. 07:30
ЛЧ УЕФА: сегодня будут подведены итоги в рамках первых матчей 1/8 финала

Сегодня в рамках первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сойдутся последние две пары.

Как сообщает Report, в последний игровой день английский "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Лейпцигом", а миланский "Интер" примет "Порту" из одноименного города.

Первую игру будет судить бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбуюком, на второй матч назначен Срджан Йованович из Сербии.

Лига чемпионов УЕФА
1/8 финала, первые игры
22 февраля

00:00. "Лейпциг" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия)
Судья: Сердар Гёзюбуюк (Нидерланды)
"Ред Булл Арена", Лейпциг.

00:00. "Интер" (Италия) - "Порту" (Португалия)
Судья: Срджан Йованович (Сербия)
"Стадион Джузеппе Меацца", Милан.

Напомним, что в предыдущих играх 1/8 финала "Милан" дома обыграл английский "Тоттенхэм", мюнхенская "Бавария" обыграла на выезде французский "ПСЖ", "Боруссия" из Дортмунда оказалась сильнее английского "Челси". Во всех играх был зафиксирован счет 1:0. Лишь португальская "Бенфика" на выезде в Бельгии обыграла "Брюгге" со счетом 2:0.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Bu gün 1/8 finalın ilk oyunlarına yekun vurulacaq

Самое читаемое

В Баку столкнулись четыре автомобиля
В Баку столкнулись четыре автомобиля
15 февраля 2023 г. 22:24
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
16 февраля 2023 г. 10:24
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
16 февраля 2023 г. 16:08
В Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
ФотоВ Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
17 февраля 2023 г. 10:10
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
19 февраля 2023 г. 13:52
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
ФотоТребования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
20 февраля 2023 г. 08:14
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
20 февраля 2023 г. 16:42
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
21 февраля 2023 г. 08:54
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36
Азербайджан начал экспортировать животный жир в еще одну среднеазиатскую страну
Азербайджан начал экспортировать животный жир в еще одну среднеазиатскую страну
15 февраля 2023 г. 11:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi