О нас

ЛЧ: «Тоттенхэм» сыграл вничью со «Спортингом», «Айнтрахт» одолел «Марсель»

ЛЧ: «Тоттенхэм» сыграл вничью со «Спортингом», «Айнтрахт» одолел «Марсель» «Тоттенхэм» ушел от поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом».
Футбол
27 октября 2022 г. 01:14
ЛЧ: «Тоттенхэм» сыграл вничью со «Спортингом», «Айнтрахт» одолел «Марсель»

«Тоттенхэм» ушел от поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом».

Как передает Report, встреча в Англии завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче в первой половине открыл игрок «Спортинга» Маркус Эдвардс.

Лондонский клуб отыгрался в конце второго тайма, когда отличился полузащитник Родригу Бентанкур.

В добавленное ко второму тайму время гол нападающего «шпор» Харри Кейна был отменен после подсказки ВАР из-за офсайда.

В другом матче этой группы «Айнтрахт» одолел «Марсель» со счетом 2:1.

Таким образом, перед последним туром все четыре команды сохраняют шансы выйти в плей-офф: «Тоттенхэм» (8 очков), «Спортинг» (7 очков), «Айнтрахт» (7 очков), «Марсель» (6 очков).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
26 октября 2022 г. 17:36
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
26 октября 2022 г. 16:49
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
24 октября 2022 г. 21:07
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
24 октября 2022 г. 20:13
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
23 октября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
22 октября 2022 г. 16:09
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
21 октября 2022 г. 21:03
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
21 октября 2022 г. 20:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi