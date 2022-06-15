ЛЧ: Станет известен соперник "Карабаха" во II квалификационном раунде

Сегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, на первой стадии чемпион страны "Карабах" сыграет с польским "Лехом". Во 2-м раунде подопечные Гурбана Гурбанова также будут "сеяными" при жеребьевке.
Перед распределением клубов по парам УЕФА по традиции разделил участников по группам. "Карабаху" в группе 1 может достаться один из следующих соперников: победители пар "Слован" (Словакия) – "Динамо» (Батуми, Грузия) и "Шкупи" (Северная Македония) – "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар), а также "Цюрих" (Швейцария).
Лига чемпионов
II квалификационный раунд
Сеяные
"Динамо" (Загреб, Хорватия)
"Олимпиакос" (Греция)
"Виктория" (Чехия)
Победитель пары "Лекс" (Польша) - "Карабах" (Азербайджан)
"Мальме" (Швеция) - победитель пары победителей предварительного раунда
Победитель "Лудогорец" (Болгария) - "Сутьеска" (Черногория)
"Зрински" (Босния и Герцеговина) - победитель пары "Шериф" (Молдова)
"Пуник" (Армения) - победитель пары ЧФР (Румыния)
"Тобол" (Казахстан) – победитель пары "Ференцварош" (Венгрия)
Победитель "Буде Глимт" (Норвегия) - "Класвик" (Фарерские острова).
Несеяные
Победитель "Марибор" (Словения) - "Шахтёр" (Солигорск, Беларусь)
Победитель "Дюделанж" (Люксембург) - "Тирана" (Албания)
"Баликани" (Косово) - победитель пары "Жальгирис" (Литва)
HIK (Финляндия) - победитель пары RFS (Латвия)
TNS (Уэльс) - победитель "Линдфилд" (Северная Ирландия)
"Шемрок Роверс" (Ирландия) - Победитель "Хибернианс" (Мальта)
"Шкупи" (Северная Македония) – победитель пары "Линкольн" (Гибралтар)
Победитель "Слован" (Братислава, Словакия) – "Динамо" (Батуми, Грузия)
"Маккаби" (Хайфа, Израиль)
"Цюрих" Швейцария).
Отметим, что матчи второго квалификационного раунда пройдут 19-20 и 26-27 июля.