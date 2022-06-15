ЛЧ: Станет известен соперник "Карабаха" во II квалификационном раунде

Сегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, на первой стадии чемпион страны "Карабах" сыграет с польским "Лехом". Во 2-м раунде подопечные Гурбана Гурбанова также будут "сеяными" при жеребьевке.

Перед распределением клубов по парам УЕФА по традиции разделил участников по группам. "Карабаху" в группе 1 может достаться один из следующих соперников: победители пар "Слован" (Словакия) – "Динамо» (Батуми, Грузия) и "Шкупи" (Северная Македония) – "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар), а также "Цюрих" (Швейцария).

Лига чемпионов

II квалификационный раунд

Сеяные

"Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Олимпиакос" (Греция)

"Виктория" (Чехия)

Победитель пары "Лекс" (Польша) - "Карабах" (Азербайджан)

"Мальме" (Швеция) - победитель пары победителей предварительного раунда

Победитель "Лудогорец" (Болгария) - "Сутьеска" (Черногория)

"Зрински" (Босния и Герцеговина) - победитель пары "Шериф" (Молдова)

"Пуник" (Армения) - победитель пары ЧФР (Румыния)

"Тобол" (Казахстан) – победитель пары "Ференцварош" (Венгрия)

Победитель "Буде Глимт" (Норвегия) - "Класвик" (Фарерские острова).

Несеяные

Победитель "Марибор" (Словения) - "Шахтёр" (Солигорск, Беларусь)

Победитель "Дюделанж" (Люксембург) - "Тирана" (Албания)

"Баликани" (Косово) - победитель пары "Жальгирис" (Литва)

HIK (Финляндия) - победитель пары RFS (Латвия)

TNS (Уэльс) - победитель "Линдфилд" (Северная Ирландия)

"Шемрок Роверс" (Ирландия) - Победитель "Хибернианс" (Мальта)

"Шкупи" (Северная Македония) – победитель пары "Линкольн" (Гибралтар)

Победитель "Слован" (Братислава, Словакия) – "Динамо" (Батуми, Грузия)

"Маккаби" (Хайфа, Израиль)

"Цюрих" Швейцария).

Отметим, что матчи второго квалификационного раунда пройдут 19-20 и 26-27 июля.