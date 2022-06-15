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ЛЧ: Станет известен соперник "Карабаха" во II квалификационном раунде

ЛЧ: Станет известен соперник "Карабаха" во II квалификационном раунде Сегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
15 июня 2022 г. 07:23
ЛЧ: Станет известен соперник Карабаха во II квалификационном раунде

Сегодня состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, на первой стадии чемпион страны "Карабах" сыграет с польским "Лехом". Во 2-м раунде подопечные Гурбана Гурбанова также будут "сеяными" при жеребьевке.

Перед распределением клубов по парам УЕФА по традиции разделил участников по группам. "Карабаху" в группе 1 может достаться один из следующих соперников: победители пар "Слован" (Словакия) – "Динамо» (Батуми, Грузия) и "Шкупи" (Северная Македония) – "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар), а также "Цюрих" (Швейцария).

Лига чемпионов

II квалификационный раунд

Сеяные

"Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Олимпиакос" (Греция)

"Виктория" (Чехия)

Победитель пары "Лекс" (Польша) - "Карабах" (Азербайджан)

"Мальме" (Швеция) - победитель пары победителей предварительного раунда

Победитель "Лудогорец" (Болгария) - "Сутьеска" (Черногория)

"Зрински" (Босния и Герцеговина) - победитель пары "Шериф" (Молдова)

"Пуник" (Армения) - победитель пары ЧФР (Румыния)

"Тобол" (Казахстан) – победитель пары "Ференцварош" (Венгрия)

Победитель "Буде Глимт" (Норвегия) - "Класвик" (Фарерские острова).

Несеяные

Победитель "Марибор" (Словения) - "Шахтёр" (Солигорск, Беларусь)

Победитель "Дюделанж" (Люксембург) - "Тирана" (Албания)

"Баликани" (Косово) - победитель пары "Жальгирис" (Литва)

HIK (Финляндия) - победитель пары RFS (Латвия)

TNS (Уэльс) - победитель "Линдфилд" (Северная Ирландия)

"Шемрок Роверс" (Ирландия) - Победитель "Хибернианс" (Мальта)

"Шкупи" (Северная Македония) – победитель пары "Линкольн" (Гибралтар)

Победитель "Слован" (Братислава, Словакия) – "Динамо" (Батуми, Грузия)

"Маккаби" (Хайфа, Израиль)

"Цюрих" Швейцария).

Отметим, что матчи второго квалификационного раунда пройдут 19-20 и 26-27 июля.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın növbəti mərhələdəki mümkün rəqibi bəlli olacaq

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