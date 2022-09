Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

Как передает Report , в число номинантов вошли мячи, забитые игроками «Манчестер Сити» Джоном Стоунсом и Эрлином Холандом, а также голы Артура Гомеса из «Спортинга» и Мислава Оршича из загребского «Динамо».

Отметим, что победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.