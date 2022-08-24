ЛЧ: Стали известны обладатели трех путевок в групповой этап

Прошли ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Прошли ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день стали известны обладатели трех путевок в групповой этап.

"Карабах" проиграл со счетом 1:2 команде "Виктория" (Пльзень) из Чехии и прекратил борьбу в турнире. Представитель Пльзени сыграет в групповом этапе ЛЧ.

Израильский футбольный клуб "Маккаби" из Хайфы со счетом 2:2 сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и также вышел в групповой этап турнира.

Забитыми мячами в составе "Црвены Звезды" отметились Александр Пешич (27-я минута) и Мирко Иванич (43), у "Маккаби" отличился Даниэль Сундгрен (45+5), на первой добавленной ко второму тайму минуте нападающий сербской команды Милан Павков забил в свои ворота.

Первый матч в Израиле завершился победой "Маккаби" со счетом 3:2. Израильский клуб впервые с сезона-2009/10 выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.

23 августа

Лига чемпионов УЕФА, стадия плей-офф

Ответные игры

23:00. "Виктория" (Пльзень, Чехия) - "Карабах" (Азербайджан) - 2:1

Первая игра - 0:0.

23:00. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - 2:2

Первая игра - 2:3.

23:00 "Бенфика" (Португалия) - "Динамо" (Киев, Украина) - 3:0

Первая игра - 2:0.

Отметим, что сегодня состоятся и остальные ответные матчи в Лиге чемпионов. Пока известны 29 из 32 участников группового этапа.