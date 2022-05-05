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ЛЧ: Стал известен второй финалист

ЛЧ: Стал известен второй финалист Испанский футбольный клуб "Реал" дома со счетом 3:1 в дополнительное время обыграл английский "Манчестер Сити" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Футбол
5 мая 2022 г. 01:35
ЛЧ: Стал известен второй финалист

Испанский футбольный клуб "Реал" дома со счетом 3:1 в дополнительное время обыграл английский "Манчестер Сити" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Как передает Report, встреча прошла в ночь на четверг на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

У "Манчестер Сити" гол забил Рияд Марез (73-я минута). В составе "Реала" отличились Родриго (90, 90+2), Карим Бензема (95, пен.).

Напомним, что первый матч между командами закончился со счетом 4:3 в пользу "Манчестер Сити".

В финале «Реал» сыграет с «Ливерпулем», который в полуфинале выиграл у «Вильярреала». Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

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Версия на азербайджанском языке ВидеоÇempionlar Liqası: "Real Madrid" əzmkar qələbə ilə finala yüksəlib

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