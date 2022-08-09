ЛЧ: Стал известен потенциальный соперник «Карабаха»

Стал известен потенциальный соперник «Карабаха» в плей-оффе Лиги чемпионов.
Сегодня «Виктория Пльзень» принимала дома молдавский «Шериф». Хозяева забили на 10-й минуте благодаря усилиям Яна Климента. На 47-й минуте нападающий гостей Ибрахим Рашид реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт. На 61-й минуте полузащитник «Виктории» Джон Москера установил итоговый счёт матча – 2:1. Первая игра команд также завершилась со счётом 2:1 в пользу чешской команды. Благодаря итогам двух встреч «Виктория Пльзень» прошла в плей-оффе Лиги чемпионов.