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ЛЧ: Стал известен потенциальный соперник «Карабаха»

ЛЧ: Стал известен потенциальный соперник «Карабаха» Стал известен потенциальный соперник «Карабаха» в плей-оффе Лиги чемпионов.
Футбол
9 августа 2022 г. 23:30
ЛЧ: Стал известен потенциальный соперник «Карабаха»

Стал известен потенциальный соперник «Карабаха» в плей-оффе Лиги чемпионов.

Как передает Report, если «Карабах» победит «Ференцварош» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, то соперником станет «Виктория Пльзень» (Чехия).

Сегодня «Виктория Пльзень» принимала дома молдавский «Шериф». Хозяева забили на 10-й минуте благодаря усилиям Яна Климента. На 47-й минуте нападающий гостей Ибрахим Рашид реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт. На 61-й минуте полузащитник «Виктории» Джон Москера установил итоговый счёт матча – 2:1. Первая игра команд также завершилась со счётом 2:1 в пользу чешской команды. Благодаря итогам двух встреч «Виктория Пльзень» прошла в плей-оффе Лиги чемпионов.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın potensial rəqibi bəlli olub

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