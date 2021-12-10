ЛЧ: Стал известен последний клуб, вышедший в плей-офф

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 играли «Аталанта» и «Вильярреал».

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 играли «Аталанта» и «Вильярреал».

Как передает Report, встреча проходила на «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Счёт в матче на третьей минуте открыл Арно Груневелд. На 42-й минуте Этьен Капу увеличил преимущество гостей. На 51-й минуте Груневелд оформил дубль. Через 20 минут Руслан Малиновский забил первый гол «Аталанты», на 80-й Дуван Сапата - второй.

«Вильярреал» набрал 10 очков в группе «F» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Аталанта» (6) - отправилась в 1/16 финала Лиги Европы.

Отметим, что жеребьевка раундов плей-офф турниров пройдет в следующий понедельник, 13 декабря.