ЛЧ: «Севилья» и «Копенгаген» не выявили победителя в матче

14 сентября состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках группы G между «Копенгагеном» и «Севильей». Команды играли на стадионе «Паркен».

14 сентября состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов в рамках группы G между «Копенгагеном» и «Севильей». Команды играли на стадионе «Паркен».

Как передает Report, клубы голов не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.

После двух туров команда Хулена Лопетеги с 1 очком замыкает турнирную таблицу в квартете G группового этапа Лиги чемпионов. Датский клуб с аналогичным количеством очков располагается на 3-м месте.

В одной группе с испанцами и датчанами выступают «Манчестер Сити» и «Боруссия» Дортмунд. Английская команда лидирует с 6 очками, «Боруссия» с 3 очками