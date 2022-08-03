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ЛЧ: Сегодня завершатся первые матчи III квалификационного этапа

ЛЧ: Сегодня завершатся первые матчи III квалификационного этапа Сегодня завершатся первые матчи III квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА про футболу.
Футбол
3 августа 2022 г. 07:46
ЛЧ: Сегодня завершатся первые матчи III квалификационного этапа

Сегодня завершатся первые матчи III квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА про футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут 5 матчей.

Так, чемпион Азербайджана "Карабах" встретится с венгерским "Ференцварошем", а норвежский "Будьё Глимт» с литовским "Жальгирисом".

Лига чемпионов

III квалификационный раунд, первые игры

3 августа

20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Ференцварош" (Венгрия)

20:00. "Будьё Глимт" (Норвегия) - "Жальгирис" (Литва)

21:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Аполлон" (Кипр)

22:00. "Динамо" (Киев, Украина) - "Штурм" (Австрия)

22:45. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Пюник" (Армения).

Отметим, что ответные матчи этого этапа будут сыграны 9 августа.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Bu gün daha 5 oyun keçiriləcək

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