ЛЧ: Сегодня завершатся первые матчи III квалификационного этапа

Сегодня завершатся первые матчи III квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА про футболу.

Сегодня завершатся первые матчи III квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА про футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут 5 матчей.

Так, чемпион Азербайджана "Карабах" встретится с венгерским "Ференцварошем", а норвежский "Будьё Глимт» с литовским "Жальгирисом".

Лига чемпионов

III квалификационный раунд, первые игры

3 августа

20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Ференцварош" (Венгрия)

20:00. "Будьё Глимт" (Норвегия) - "Жальгирис" (Литва)

21:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Аполлон" (Кипр)

22:00. "Динамо" (Киев, Украина) - "Штурм" (Австрия)

22:45. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Пюник" (Армения).

Отметим, что ответные матчи этого этапа будут сыграны 9 августа.