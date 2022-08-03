ЛЧ: Сегодня завершатся первые матчи III квалификационного этапа

Сегодня завершатся первые матчи III квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА про футболу.
Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут 5 матчей.
Так, чемпион Азербайджана "Карабах" встретится с венгерским "Ференцварошем", а норвежский "Будьё Глимт» с литовским "Жальгирисом".
Лига чемпионов
III квалификационный раунд, первые игры
3 августа
20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Ференцварош" (Венгрия)
20:00. "Будьё Глимт" (Норвегия) - "Жальгирис" (Литва)
21:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Аполлон" (Кипр)
22:00. "Динамо" (Киев, Украина) - "Штурм" (Австрия)
22:45. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Пюник" (Армения).
Отметим, что ответные матчи этого этапа будут сыграны 9 августа.