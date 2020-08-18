ЛЧ: Сегодня состоятся матчи первого отборочного раунда

Сегодня стартуют матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, в первый день будут сыграны пять игр.
В Баку, чемпион Азербайджана "Карабах" встретится с северомакедонским "Силексом".
Поскольку отборочные раунды состоят из одной игры, победители пройдут в следующий этап. Проигравшие команды продолжат борьбу в Лиге Европы.
18 августа
Лига чемпионов
1-й квалификационный раунд
20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Силекс" (Северная Македония)
21:00. "Легия" (Польша) - "Линфилд" (Северная Ирландия)
22:00. "Динамо" (Брест, Беларусь) - "Астана" (Казахстан)
22:45. "Селтик" (Шотландия) - "Рейкьявик" (Исландия)
23:00. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Европа" (Гибралтар)
Отметим, что остальные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 19 августа.