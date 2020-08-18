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ЛЧ: Сегодня состоятся матчи первого отборочного раунда

ЛЧ: Сегодня состоятся матчи первого отборочного раунда Сегодня стартуют матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
18 августа 2020 г. 08:05
ЛЧ: Сегодня состоятся матчи первого отборочного раунда

Сегодня стартуют матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, в первый день будут сыграны пять игр.

В Баку, чемпион Азербайджана "Карабах" встретится с северомакедонским "Силексом".

Поскольку отборочные раунды состоят из одной игры, победители пройдут в следующий этап. Проигравшие команды продолжат борьбу в Лиге Европы.

18 августа

Лига чемпионов

1-й квалификационный раунд

20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Силекс" (Северная Македония)

21:00. "Легия" (Польша) - "Линфилд" (Северная Ирландия)

22:00. "Динамо" (Брест, Беларусь) - "Астана" (Казахстан)

22:45. "Селтик" (Шотландия) - "Рейкьявик" (Исландия)

23:00. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Европа" (Гибралтар)

Отметим, что остальные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 19 августа.

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