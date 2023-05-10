Лига чемпионов: Сегодня состоится миланское дерби

Сегодня завершатся первые игры полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня завершатся первые игры полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, во втором матче состоится миланское дерби: "Милан" - "Интер". Поединок, который пройдет на стадионе "Сан-Сиро", будет обслуживать испанец Хесус Хиль Мансано.

Таким образом, во второй раз в истории ЛЧ на стадии 1/2 финала состоится миланское дерби.

Впервые "Интер" и "Милан" встретились на данном этапе ровно 20 лет назад - в 2003 году. Тогда "россонери" прошли в финал лишь за счет гола, забитого на выезде (0:0, 1:1). Затем в решающем поединке "Милан" в серии пенальти победил "Ювентус".

Ответный матч клубы сыграют 16 мая.

Лига чемпионов УЕФА, полуфинал

Первая игра

5 мая

23:00. "Милан" (Италия) - "Интер" (Италия)

Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания).

Милан, стадион "Сан-Сиро".

Отметим, что в первой игре полуфинала испанский "Реал Мадрид" дома миром разошелся с английским "Манчестер Сити" - 1:1.