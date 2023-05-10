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Лига чемпионов: Сегодня состоится миланское дерби

Лига чемпионов: Сегодня состоится миланское дерби Сегодня завершатся первые игры полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
10 мая 2023 г. 07:33
Лига чемпионов: Сегодня состоится миланское дерби

Сегодня завершатся первые игры полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, во втором матче состоится миланское дерби: "Милан" - "Интер". Поединок, который пройдет на стадионе "Сан-Сиро", будет обслуживать испанец Хесус Хиль Мансано.

Таким образом, во второй раз в истории ЛЧ на стадии 1/2 финала состоится миланское дерби.

Впервые "Интер" и "Милан" встретились на данном этапе ровно 20 лет назад - в 2003 году. Тогда "россонери" прошли в финал лишь за счет гола, забитого на выезде (0:0, 1:1). Затем в решающем поединке "Милан" в серии пенальти победил "Ювентус".

Ответный матч клубы сыграют 16 мая.

Лига чемпионов УЕФА, полуфинал

Первая игра

5 мая

23:00. "Милан" (Италия) - "Интер" (Италия)

Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания).

Милан, стадион "Сан-Сиро".

Отметим, что в первой игре полуфинала испанский "Реал Мадрид" дома миром разошелся с английским "Манчестер Сити" - 1:1.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Yarımfinalın ilk oyunlarına Milan derbisi ilə yekun vurulacaq

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