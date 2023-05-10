Лига чемпионов: Сегодня состоится миланское дерби

Сегодня завершатся первые игры полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, во втором матче состоится миланское дерби: "Милан" - "Интер". Поединок, который пройдет на стадионе "Сан-Сиро", будет обслуживать испанец Хесус Хиль Мансано.
Таким образом, во второй раз в истории ЛЧ на стадии 1/2 финала состоится миланское дерби.
Впервые "Интер" и "Милан" встретились на данном этапе ровно 20 лет назад - в 2003 году. Тогда "россонери" прошли в финал лишь за счет гола, забитого на выезде (0:0, 1:1). Затем в решающем поединке "Милан" в серии пенальти победил "Ювентус".
Ответный матч клубы сыграют 16 мая.
Лига чемпионов УЕФА, полуфинал
Первая игра
5 мая
23:00. "Милан" (Италия) - "Интер" (Италия)
Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания).
Милан, стадион "Сан-Сиро".
Отметим, что в первой игре полуфинала испанский "Реал Мадрид" дома миром разошелся с английским "Манчестер Сити" - 1:1.