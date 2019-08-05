ЛЧ: Сегодня определится потенциальный соперник "Карабаха" в плей-офф

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Чемпионов.
Как передаёт Report, в результате определится потенциальный соперник азербайджанского клуба "Карабах".
В случае, если агдамская команда одолеет кипрский "АПОЭЛ", она встретится с одним из 8 клубов из 4 пар:
Путь чемпионов
Сеяные
"ПАОК" (Греция) - "Аякс" (Нидерланды)
"ЧФР" (Румыния) - "Селтик" (Шотландия)
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Копенгаген" (Дания)
"Динамо" (Хорватия) - "Ференцварош" (Венгрия)
Несеяные
"Янг Бойз" (Швейцария)
"АПОЭЛ" (Кипр) - "Карабах" (Азербайджан)
"Славия" (Чехия)
"Марибор" (Словения) - "Русенборг" (Норвегия)
Начиная с раунда плей-офф, к 6 победителям 3-го квалификационного раунда присоединятся также чемпионы Швейцарии и Чехии, занимающих 12-13 места в рейтинге УЕФА. Игры 3-го раунда состоятся 6-7 и 13 августа. В результате, 4 победившие команды пройдут в групповой этап ЛЧ, а проигравшие - в Лигу Европы.
Путь Лиги
Сеяные
"Краснодар" (Россия) - "Порту" (Португалия)
"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Украина)
Несеяные
"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция)
"Базель" (Швейцария) - "ЛАСК" (Австрия)
В Пути Лиги 4 победителя 3-го квалификационного раунда сыграют в плей-офф. В результате, 2 победившие команды пройдут в групповой этап ЛЧ, а проигравшие - в Лигу Европы.
Матчи плей-офф состоятся 20-21 и 27-28 августа.
Отметим, что церемония жеребьёвки начнётся в 14:00 по бакинскому времени.
Elşən MəmmədovАвтор новости