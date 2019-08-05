ЛЧ: Сегодня определится потенциальный соперник "Карабаха" в плей-офф

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьёвки раунда плей-офф Лиги Чемпионов.

Как передаёт Report, в результате определится потенциальный соперник азербайджанского клуба "Карабах".

В случае, если агдамская команда одолеет кипрский "АПОЭЛ", она встретится с одним из 8 клубов из 4 пар:

Путь чемпионов

Сеяные

"ПАОК" (Греция) - "Аякс" (Нидерланды)

"ЧФР" (Румыния) - "Селтик" (Шотландия)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Копенгаген" (Дания)

"Динамо" (Хорватия) - "Ференцварош" (Венгрия)

Несеяные

"Янг Бойз" (Швейцария)

"АПОЭЛ" (Кипр) - "Карабах" (Азербайджан)

"Славия" (Чехия)

"Марибор" (Словения) - "Русенборг" (Норвегия)

Начиная с раунда плей-офф, к 6 победителям 3-го квалификационного раунда присоединятся также чемпионы Швейцарии и Чехии, занимающих 12-13 места в рейтинге УЕФА. Игры 3-го раунда состоятся 6-7 и 13 августа. В результате, 4 победившие команды пройдут в групповой этап ЛЧ, а проигравшие - в Лигу Европы.

Путь Лиги

Сеяные

"Краснодар" (Россия) - "Порту" (Португалия)

"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Украина)

Несеяные

"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция)

"Базель" (Швейцария) - "ЛАСК" (Австрия)

В Пути Лиги 4 победителя 3-го квалификационного раунда сыграют в плей-офф. В результате, 2 победившие команды пройдут в групповой этап ЛЧ, а проигравшие - в Лигу Европы.

Матчи плей-офф состоятся 20-21 и 27-28 августа.

Отметим, что церемония жеребьёвки начнётся в 14:00 по бакинскому времени.