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ЛЧ: "Реал Сосьедад" проиграл ПСЖ, "Бавария" в меньшинстве уступила "Лацио"

ЛЧ: "Реал Сосьедад" проиграл ПСЖ, "Бавария" в меньшинстве уступила "Лацио" Французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 обыграл испанский "Реал Сосьедад" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Футбол
15 февраля 2024 г. 01:58
ЛЧ: Реал Сосьедад проиграл ПСЖ, Бавария в меньшинстве уступила Лацио

Французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 обыграл испанский "Реал Сосьедад" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.

Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (58-я минута) и Брэдли Барколя (71).

В другом матче дня итальянский "Лацио" дома со счетом 1:0 обыграл германскую "Баварию". Мяч на 69-й минуте с пенальти мяч забил Чиро Иммобиле. "Бавария" с 67-й минуты играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Дайо Упамекано.

Ответные игры пройдут 5 марта в Сан-Себастьяне и Мюнхене.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: “Bavariya” məğlub olub, PSJ inamlı qələbə qazanıb

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