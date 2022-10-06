ЛЧ: ПСЖ не смог удержать победу в матче с «Бенфикой», «Ювентус» победил «Маккаби»

В Лиссабоне на стадионе «Да Луш» завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где ПСЖ в гостях встречался с «Бенфикой».

В Лиссабоне на стадионе «Да Луш» завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где ПСЖ в гостях встречался с «Бенфикой».

Как передает Report, встреча закончилась со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте. Месси классным ударом отправил мяч в дальнюю девятку, воспользовавшись передачей Неймара. Но удержать победный счёт парижане не смогли. На 41-й минуте защитник «ПСЖ» Данилу Перейра отправил мяч в собственные ворота.

В другом матче группы «Ювентус» дома обыграл «Маккаби» из Хайфы со счетом 3:1.

У туринцев забивали Адриен Рабьо (дубль) и Душан Влахович. У «Маккаби» забил Дин Дэвид.

В группе H ПСЖ и «Бенфика» набрали по 7 очков, «Ювентус» третий с 3 очками. «Маккаби» — последний (0 очков).