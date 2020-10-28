ЛЧ: Победа "Манчестер Сити", "Реал" избежал поражения

Завершился первый день второго тура Лиги чемпионов УЕФА.

Завершился первый день второго тура Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в группе А помимо немецкой "Баварии", победу одержал и испанский "Атлетико".

В группе B мадридский "Реал" избежал поражения на последних минутах в немецком городе Мёнхенгладбах в игре с "Боруссией". Украинский "Шахтер" сохранил лидерство, сыграв вничью с итальянским "Интером".

В группе C "Порту" обыграл "Олимпиакос" из Греции, а "Манчестер Сити" из Англии обыграл французский "Марсель".

В группе D "Ливерпуль" дома обыграла датский "Мидтъюлланд", а "Аталанта" сыграла вничью с голландским "Аяксом".

Лига чемпионов

II тур

27 октября

Группа А.

21:55. "Локомотив" (Москва, Россия) - "Бавария" (Германия) - 1:2

Голы: Антон Миранчук, 70 - Леон Горецка, 14, Джошуа Киммикс, 79.

00:00. "Атлетико" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия) - 3:2

"Бавария" - 6, "Атлетико" - 3, "Локомотив" - 1, "Зальцбург" - 1.

Группа В.

21:55. Шахтер (Донецк, Украина) - Интер (Италия) - 0:0

00:00. "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 2:2

"Шахтер" - 4, "Боруссия" М - 2, "Интер" - 2, "Реал" Мадрид - 1.

Группа C.

00:00. "Порту" (Португалия) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:0

00:00. "Марсель" (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) - 0:3

"Манчестер Сити" - 6, "Порту" - 3, "Олимпиакос" - 3, "Марсель" - 0.

Группа D.

00:00. "Ливерпуль (Англия) - "Мидтьюлланд" (Дания) - 2:0

00:00. "Аталанта" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды) - 2: 2

"Ливерпуль" - 6, "Аталанта" - 4, "Аякс" - 1, "Мидтьюлланд" - 0.