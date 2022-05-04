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ЛЧ: Объявлены составы "Манчестер Сити" и "Реала"

ЛЧ: Объявлены составы "Манчестер Сити" и "Реала" Испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити" определились со стартовыми составами на ответный матч 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Футбол
4 мая 2022 г. 22:17
ЛЧ: Объявлены составы Манчестер Сити и Реала

Испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити" определились со стартовыми составами на ответный матч 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте УЕФА.

Встреча состоится в среду в Мадриде и начнется в 23:00. Первая игра завершилась победой английского клуба со счетом 4:3.

Стартовый состав "Реала" выглядит следующим образом: Тибо Куртуа (вратарь), Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Начо, Ферлан Менди, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Карим Бензема (капитан).

У "Манчестер Сити" с первых минут на поле появятся: Эдерсон (вратарь), Кайл Уокер, Рубен Диаш (капитан), Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Родри, Кевин де Брёйне, Бернарду Силва, Рияд Марез, Габриэл Жезус, Фил Фоден.

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