ЛЧ: Обнародована выездная программа "Олимпии", которая станет гостьей "Карабаха"

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Стала известна выездная программа "Олимпии" (Словения), которая сыграет с "Карабахом" в рамках I квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, утром 17 июля словенская команда вылетит в Баку чартерным рейсом. Сразу после матча футболисты вернутся на родину.

В команде, возглавляемой Илией Столицей, нет травмированных игроков. Оправившийся после травмы английский полузащитник Натан Одува уже вернулся к тренировкам. Игрок средней линии Альяж Крефли все еще восстанавливается. Аббас Исса, получивший красную карточку в первой встрече, не выйдет на матч в Баку.

Напомним, что ответный матч между "Карабахом" и "Олимпией" пройдет на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова. Игра стартует в 21:00. В первой встрече агдамский клуб одержал победу со счетом 1:0.