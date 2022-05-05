ЛЧ: Назван лучший игрок матча «Реал» - «Манчестер Сити»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1).

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1).

Как передает Report, после игры бельгийцу вручили памятный приз.

«Он оставлял «Реал» в игре благодаря важным сейвам по ходу матча. Он сохранял концентрацию, когда «Сити» вышел вперед по сумме двух матчей, но его спасения позволили «Реалу» вернуться, а затем Тибо сделал еще один ключевой сейв перед перерывом в дополнительное время. Его игра стала решающей в ответном матче и помогла «Реалу» выйти в финал в Париже», - отметил технический наблюдатель УЕФА.

Отметим, что мадридский «Реал» победил «Манчестер Сити» со счетом 3:1 в дополнительное время и вышел в финал Лиги чемпионов.