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ЛЧ: Назван лучший игрок матча «Манчестер Сити» - «Реал»

ЛЧ: Назван лучший игрок матча «Манчестер Сити» - «Реал» Назван лучший игрок матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (4:3).
Футбол
27 апреля 2022 г. 04:57
ЛЧ: Назван лучший игрок матча «Манчестер Сити» - «Реал»

Назван лучший игрок матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (4:3).

Как передает Report, им стал полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.

«Силва продемонстрировал выдающуюся, разностороннюю игру. Он без устали шёл в прессинг и с умом обращался с мячом, а вишенкой на торте в его игре стали потрясающий гол, последовавший за ним через несколько минут важный вынос мяча из штрафной площади своей команды», — прокомментировали это решение в группе технических наблюдателей УЕФА.

В этом матче Бернарду отыграл на поле 90 минут, забив гол на 74 минуте.

Отметим, что ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» - «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).

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