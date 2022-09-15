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ЛЧ: «Наполи» разгромил «Рейнджерс»

ЛЧ: «Наполи» разгромил «Рейнджерс» «Наполи» в гостях обыграл «Рейнджерс» в матче группового турнира Лиги чемпионов - 2:0.
Футбол
15 сентября 2022 г. 01:28
ЛЧ: «Наполи» разгромил «Рейнджерс»

«Наполи» в гостях обыграл «Рейнджерс» в матче группового турнира Лиги чемпионов - 2:0.

Как передает Report, в составе итальянского клуба забивали Маттео Политано с пенальти и Джакомо Распадори.

На 59-й минуте у неаполитанцев была возможность пробить еще один пенальти, но Петр Зелиньски не забил. После отскока мяч в ворота добил Политано, но судья, воспользовавшись помощью ВАР, зафиксировал нарушение и заставил «Наполи» перебить. Зелиньски не забил во второй раз.

Третий мяч «Наполи» забил Танги Ндомбеле.

Отметим, что «Рейнджерс» с 56-й минуты играл вдесятером после удаления Джеймса Сэндса.

«Наполи» лидирует в группе A c 6 очками, «Ливерпуль» и «Аякс» с 3 очками располагаются на втором и третьем местах, «Рейнджерс» остался без очков.

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