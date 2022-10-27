ЛЧ: «Наполи» разгромил «Рейнджерс»

26 октября состоялся матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «Наполи» и «Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)».

26 октября состоялся матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «Наполи» и «Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)».

Как передает Report, встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 11-й минуте счёт открыл Джованни Симеоне. Джованни Ди Лоренцо справа вырезал передачу в штрафную, где Симеоне первым касанием обработал мяч, а вторым пробил точно под дальнюю штангу. Через пять минут Симеоне оформил дубль. Мариу Руй с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, отрезав оборону, а Симеоне в падении головой переправил мяч в сетку ворот. В конце второго тайма Лео Эстигор довёл счёт до разгромного.